15 ноября, 14:59,
обновлено 15 ноября, 15:18
Итоговый турнир ATP

Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP и потерял шансы на выход из группы

Андрей Рублев. EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO

В матче второго тура группового этапа российский теннисист уступил испанцу Карлосу Алькарасу

ТАСС, 15 ноября. Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу испанского теннисиста. В первом матче Рублев уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), Алькарас проиграл представителю Германии Александру Звереву (7:6 (7:3), 3:6, 4:6). Таким образом, Рублев потерял шансы на выход из группы. В заключительном матче Рублев сыграет со Зверевым, Алькарас встретится с Медведевым.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Алькарасу 20 лет, на его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в 2023 году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема - на  US Open (2022) и на Уимблдоне (2023). Алькарас впервые выступает на Итоговом турнире ATP, в прошлом сезоне он пропустил соревнования из-за травмы.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPРублев, Андрей Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
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