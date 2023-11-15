ЦСКА обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 5 011 зрителей.
В составе победителей дважды отличился Никита Нестеров (26-я и 56-я минуты). У "Амура" заброшенной шайбой отметился Александр Щемеров (53).
Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. 26 октября армейцы одержали выездную победу после серии буллитов со счетом 3:2.
ЦСКА поднялся на пятое место турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали 34 очка в 30 играх. "Амур" располагается на девятой позиции Восточной конференции с 30 очками после 30 встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против "Сочи" 18 ноября, "Амур" днем ранее проведет гостевой матч против нижнекамского "Нефтехимика".
1
Спартак
31
19
2
0
1
2
7
113-83
45
2
Динамо М
30
16
4
1
1
2
6
93-66
45
3
Локомотив
29
17
1
0
1
1
9
74-58
38
4
Торпедо
31
16
2
0
1
1
11
91-73
38
5
ЦСКА
30
13
2
1
0
2
12
90-69
34
6
СКА
29
14
1
1
0
0
13
85-68
32
7
Динамо Мн
29
9
4
1
2
2
11
80-75
32
8
Северсталь
29
11
0
2
2
3
11
96-89
31
9
Сочи
31
10
1
1
0
2
17
78-112
26
10
Куньлунь РС
34
4
2
4
2
3
19
71-117
25
11
Витязь
31
6
2
2
2
2
17
61-106
24
1
Металлург
31
16
2
1
2
2
8
98-80
42
2
Лада
31
15
1
2
0
5
8
79-72
41
3
Авангард
30
12
6
1
0
3
8
91-85
41
4
Автомобилист
33
13
3
2
3
1
11
77-70
40
5
Ак Барс
30
13
5
0
0
2
10
88-73
38
6
Салават Юлаев
30
17
1
0
0
1
11
84-58
37
7
Трактор
30
11
4
1
0
3
11
79-68
35
8
Сибирь
30
8
2
4
2
1
13
69-86
31
9
Амур
30
11
0
1
4
2
12
68-79
30
10
Нефтехимик
30
9
2
1
2
3
13
69-96
29
11
Барыс
31
5
1
3
2
5
15
72-95
25
12
Адмирал
28
4
2
1
3
2
16
58-86
19