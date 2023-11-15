ЦСКА обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 5 011 зрителей.

В составе победителей дважды отличился Никита Нестеров (26-я и 56-я минуты). У "Амура" заброшенной шайбой отметился Александр Щемеров (53).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. 26 октября армейцы одержали выездную победу после серии буллитов со счетом 3:2.

ЦСКА поднялся на пятое место турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали 34 очка в 30 играх. "Амур" располагается на девятой позиции Восточной конференции с 30 очками после 30 встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против "Сочи" 18 ноября, "Амур" днем ранее проведет гостевой матч против нижнекамского "Нефтехимика".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 31 19 2 0 1 2 7 113-83 45 2 Динамо М 30 16 4 1 1 2 6 93-66 45 3 Локомотив 29 17 1 0 1 1 9 74-58 38 4 Торпедо 31 16 2 0 1 1 11 91-73 38 5 ЦСКА 30 13 2 1 0 2 12 90-69 34 6 СКА 29 14 1 1 0 0 13 85-68 32 7 Динамо Мн 29 9 4 1 2 2 11 80-75 32 8 Северсталь 29 11 0 2 2 3 11 96-89 31 9 Сочи 31 10 1 1 0 2 17 78-112 26 10 Куньлунь РС 34 4 2 4 2 3 19 71-117 25 11 Витязь 31 6 2 2 2 2 17 61-106 24