15 ноября, 18:43
КХЛ

ЦСКА обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 5 011 зрителей.

В составе победителей дважды отличился Никита Нестеров (26-я и 56-я минуты). У "Амура" заброшенной шайбой отметился Александр Щемеров (53).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. 26 октября армейцы одержали выездную победу после серии буллитов со счетом 3:2.

ЦСКА поднялся на пятое место турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали 34 очка в 30 играх. "Амур" располагается на девятой позиции Восточной конференции с 30 очками после 30 встреч. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против "Сочи" 18 ноября, "Амур" днем ранее проведет гостевой матч против нижнекамского "Нефтехимика".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

31

19

2

0

1

2

7

113-83

45

2

Динамо М

30

16

4

1

1

2

6

93-66

45

3

Локомотив

29

17

1

0

1

1

9

74-58

38

4

Торпедо

31

16

2

0

1

1

11

91-73

38

5

ЦСКА

30

13

2

1

0

2

12

90-69

34

6

СКА

29

14

1

1

0

0

13

85-68

32

7

Динамо Мн

29

9

4

1

2

2

11

80-75

32

8

Северсталь

29

11

0

2

2

3

11

96-89

31

9

Сочи

31

10

1

1

0

2

17

78-112

26

10

Куньлунь РС

34

4

2

4

2

3

19

71-117

25

11

Витязь

31

6

2

2

2

2

17

61-106

24

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

31

16

2

1

2

2

8

98-80

42

2

Лада

31

15

1

2

0

5

8

79-72

41

3

Авангард

30

12

6

1

0

3

8

91-85

41

4

Автомобилист

33

13

3

2

3

1

11

77-70

40

5

Ак Барс

30

13

5

0

0

2

10

88-73

38

6

Салават Юлаев

30

17

1

0

0

1

11

84-58

37

7

Трактор

30

11

4

1

0

3

11

79-68

35

8

Сибирь

30

8

2

4

2

1

13

69-86

31

9

Амур

30

11

0

1

4

2

12

68-79

30

10

Нефтехимик

30

9

2

1

2

3

13

69-96

29

11

Барыс

31

5

1

3

2

5

15

72-95

25

12

Адмирал

28

4

2

1

3

2

16

58-86

19

  

Теги:
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