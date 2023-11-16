Матч отборочного турнира чемпионата мира в Африке трижды прерывали из-за тумана

Встреча сборных Эфиопии и Сьерра-Леоне завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 16 ноября. Матч первого тура африканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Эфиопии и Сьерра-Леоне трижды прерывался из-за тумана. Встреча прошла в марокканском городе Эль-Джадида.

Матч закончился со счетом 0:0. Судья три раза останавливал игру во втором тайме.

Команды выступают в группе A вместе со сборными Джибути, Буркина-Фасо, Египта и Гвинеи-Бисау. В следующем матче сборная Эфиопии 21 ноября сыграет с командой Буркина-Фасо, сборная Сьерра-Леоне 19 ноября примет египтян.

Победители каждой из девяти групп африканского отбора выходят на чемпионат мира 2026 года напрямую. Четыре лучшие команды из числа занявших вторые места в своих группах попадают во второй раунд квалификации. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым, в котором примут участие 48 команд.