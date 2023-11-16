CAS рассмотрит иск Международной ассоциации бокса к МОК

В июне Международный олимпийский комитет лишил федерацию статуса признания

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение о лишении признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Слушания пройдут 16 ноября в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне.

"Международная ассоциация бокса будет идти до конца, - отмечал в разговоре с ТАСС президент IBA Умар Кремлев. - Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям Международного олимпийского комитета, они не соответствуют своим должностям. То, что они сегодня демонстрируют, разрушает олимпийскую семью, те ценности, по которым и была создана Олимпийская хартия. Она была создана, чтобы объединять людей, а не разделять".

"IBA докажет всему миру, что правда за нами. Мы за честность, за прозрачность. Если кто-то боится это делать, то мы пойдем до конца. Не исключаю, что мы пойдем и в гражданский суд", - говорил Кремлев.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии Международный олимпийский комитет неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.