16 ноября, 06:08
Итоговый турнир ATP

Чесноков считает, что теннисист Зверев играл нерешительно против Медведева

Россиянин одержал победу в двух сетах и обеспечил себе место в полуфинале Итогового турнира

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев играл нерешительно в решающие моменты матча второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против россиянина Даниила Медведева. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева. Россиянин обеспечил себе место в полуфинале соревнований.

"Поначалу казалось, что все будет легко и просто у Медведева, но потом Зверев дал бой и вроде бы перехватил инициативу. В первом сете он допустил легкую ошибку на тай-брейке, во втором пытался выиграть наотмашь, и у него получалось, но он тратил очень много сил. В первом розыгрыше при счете 5:4 во второй партии Медведев сыграл феноменально, потом выиграл еще одно очко. В следующих двух розыгрышах Зверев отдал все, и у него не было шансов не ошибиться на матчболе", - сказал Чесноков.

"Мне очень понравился матч, была интрига, я до самого конца не знал, кто выиграет. Не ожидал, что в конце будет настолько грубая ошибка. Считаю, что Зверев играл нерешительно в решающие моменты, а Даниил, наоборот, проявил стойкость. Здорово, что Медведев выиграл, он играл хорошо, выход в полуфинал Итогового турнира - это потрясающий результат", - добавил собеседник агентства.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATP
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