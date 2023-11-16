Делегация Российского студенческого спортивного союза отправилась на генассамблею FISU

Мероприятие пройдет с 17 по 18 ноября в Швейцарии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Делегация Российского студенческого спортивного союза (РССС) в полном составе отправилась в Женеву, чтобы принять участие в работе выборной генеральной ассамблеи Международной федерации университетского спорта (FISU). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РССС Дмитрий Киселев.

"Все члены делегации получили въездные визы и вылетели", - сказал Киселев. Делегацию РССС в Женеве возглавит президент союза Сергей Сейранов.

В рамках генассамблеи, которая пройдет с 17 по 18 ноября, состоятся выборы руководства FISU. РССС ранее выдвинул министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова на пост вице-президента международной организации.

В ноябре 2019 года Олег Матыцин был избран главой FISU на четырехлетний срок, в январе 2020 года он был назначен на пост министра спорта РФ.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял швейцарец Леонц Эдер.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на Эдера в соответствии с уставом организации. Тогда же он сообщил журналистам, что в любой момент может вернуться к выполнению обязанностей президента и у него нет ограничений по участию в мероприятиях FISU.