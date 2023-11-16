Авербух надеется на возобновление эфиров телепроекта "Ледниковый период"

Серебряный призер Олимпийский игр рассказал, что проект находится на паузе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух надеется на возвращение телепроекта "Ледниковый период" в эфир. Об этом он рассказал в рамках выставки-форума "Россия".

"Проект "Ледниковый период" - проект Первого Канала. Безусловно, решение о продолжение съемок принимает руководство канала. На данный момент принято решение взять паузу, очень надеюсь, что через какое-то время вернемся обратно, - сказал Авербух. - Но нужно отдать должное, что "Ледниковый период" был на протяжении 16 лет, это очень большой срок, за это время выросло очень много поколений".

В августе стало известно, что в 2023 году не будет сниматься новый сезон проекта "Ледниковый период".