Захарова: заявления МОК показывают его попытку вмешаться в дела суверенных стран

Как заявила официальный представитель МИД РФ, вопрос организации масштабных гуманитарных мероприятий на территории РФ является прерогативой руководства и заинтересованной общественности страны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заявления Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом не допустить иностранных спортсменов до Всемирных игр дружбы в России показывают, что он не только поддерживает незаконные ограничения по атлетам РФ, но и пытается вмешиваться в дела суверенных стран. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Заявление представителя Международного олимпийского комитета с призывом в адрес национальных олимпийских комитетов не допустить участия их спортсменов во Всемирных играх дружбы в России в 2024 году все отчетливее демонстрирует, что организация, некогда призванная содействовать развитию спортивного сотрудничества во всем мире, с подачи его западных спонсоров не только поддерживает незаконные ограничения в отношении российских спортсменов, но и пытается в нарушение своего мандата вмешиваться во внутренние дела суверенных государств", - сказала она.

"Исходим из того, что вопрос организации масштабных гуманитарных мероприятий на территории России является прерогативой исключительно руководства и заинтересованной общественности нашей страны", - добавила дипломат.

Захарова в этой связи указала на убежденность российской стороны в том, что "любая страна имеет право проводить на своей территории международные мероприятия". "Спорт и право на участие в спортивных соревнованиях - это универсальные ценности и никто не обладает монополией на эту сферу человеческой деятельности, как бы ни хотелось обратного отдельным международным спортивным чиновникам", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.