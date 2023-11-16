Гафин оценил жеребьевку "Динамо" в 1/4 финала Кубка России по футболу

Московский клуб 29 ноября примет петербургский "Зенит" в матче кубка страны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Победа московского "Динамо" над петербургским "Зенитом" в прошлом сезоне не скажется на новом противостоянии футбольных клубов в 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

3 ноября прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. В "пути РПЛ" стадия проводится в два матча, первая игра между "Динамо" и "Зенитом" пройдет 29 ноября на "ВТБ-Арене".

"Нам попался сильный и хорошо известный нам соперник, - сказал Гафин. - Выбор при жеребьевке был небольшим, так что мы просто ждали результатов. Будет ли "Динамо" легче психологически с учетом победы над "Зенитом" в прошлом розыгрыше кубка? Но это новая история, новая игра. То, что было раньше, не имеет никакого отношения к ближайшей игре".

В прошлом сезоне Кубка России "Динамо" обыграло "Зенит" в матче второго этапа плей-офф "пути регионов" (1:1, 5:4 - по пенальти).