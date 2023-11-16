Болгарская полиция применила водометы при разгоне фанатов, протестующих против БФС

Участники протестов забрасывают представителей правоохранительных органов камнями, поджигают автомобили, бьют стекла машин и витрины

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Полицейские применили водяные пушки и другие специальные средства против болельщиков, которые протестуют против руководства Болгарского футбольного союза (БФС). Как сообщает корр. ТАСС, болельщики забрасывают полицию камнями, поджигают автомобили, бьют стекла машин и витрины, движение транспорта на центральных улицах болгарской столицы блокировано, несколько человек получили ранения.

В четверг сборная Болгарии принимает команду Венгрии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Болгары на текущий момент занимают последнее, пятое место в группе G. На их счету две ничьи и четыре поражения в шести играх.

Футбольные болельщики разных клубов объединились в Софии против 18-летнего правления бывшего вратаря футбольной сборной Болгарии Борислава Михайлова, возглавляющего БФС. Как отмечает газета "24 часа", последней каплей стала инициатива БФС не пускать болельщиков на трибуны стадиона, чтобы избежать акции протеста.

Ранее болельщики уже устраивали массовые протесты на стадионах страны, требуя отставки главы БФС и других представителей руководства.