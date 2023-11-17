Вратарь Николаев перешел в клуб КХЛ "Спартак"

Контракт с голкипером рассчитан до 2026 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вратарь Дмитрий Николаев перешел из нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик" в московский "Спартак" в обмен на нападающего Германа Точилкина и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт "Спартака" с Николаевым рассчитан до 2026 года.

Николаеву 23 года, в текущем сезоне он провел два матча за "Нефтехимик", в который перешел в октябре из петербургского СКА. Николаев является воспитанником СКА, за основную команду клуба он играл с сезона-2020/21. Всего в КХЛ вратарь провел 64 матча и одержал победы в 42, в среднем пропуская 2,08 шайбы за игру и отражая 92,4% бросков. На счету вратаря пять игр "на ноль" в лиге. В прошлом сезоне с петербургским клубом Николаев стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призером КХЛ. 1 мая 2022 года Николаев отметился голом на 58-й минуте товарищеского матча за национальную команду России против сборной Белоруссии. Он забил в пустые ворота и стал первым вратарем в истории сборной России, забросившим шайбу.

Точилкину 20 лет, он играл за команды системы "Спартака" с 2022 года. В КХЛ форвард также выступал за китайский "Куньлунь Ред Стар". Всего на счету нападающего 6 очков (4 заброшенные шайбы + 2 результативные передачи) в 30 матчах лиги.