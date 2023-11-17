17 ноября, 12:37,
обновлено 17 ноября, 13:06
Футбол в Англии

С футбольного клуба "Эвертон" сняли рекордные для АПЛ 10 очков за финансовые нарушения

Стадион "Эвертона". EPA-EFE/ ADAM VAUGHA
Стадион "Эвертона"
© EPA-EFE/ ADAM VAUGHA

После санкций клуб из Ливерпуля переместился на 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии

ТАСС, 17 ноября. Футбольный клуб "Эвертон" лишили 10 очков в турнирной таблице чемпионата Англии за нарушения правил финансовой фейр-плей. Об этом сообщила пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Эвертон" понес убытки в размере £124 млн (около €142 млн) за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Максимально допустимой суммой является £105 млн (около €120 млн). Решение вынесла комиссия, которая не зависит от АПЛ и ее клубов, ее члены назначаются независимым председателем судебной коллегии лиги. Разбирательства независимой комиссии носят конфиденциальный характер и рассматриваются в частном порядке.

"Эвертон" уведомил АПЛ о решении подать апелляцию. Наказание в клубе назвали несправедливым и непропорциональным, а также заявили, что будут отслеживать принимаемые комиссией решения по делам других команд, подозреваемых в нарушениях.

Санкция стала рекордной за всю историю турнира. Ранее наибольшее количество очков в истории чемпионата было снято с "Портсмута" в сезоне-2009/10 - 9 очков, клуб тогда был переведен под внешнее управление.

Теперь "Эвертон" с 4 очками занимает 19-е место в турнирной таблице и отстает от 17-й строчки, позволяющей избежать вылета во второй по силе дивизион, на 2 очка. В следующем туре 26 ноября команда дома сыграет против "Манчестер Юнайтед".

Независимая комиссия продолжает рассматривать дело "Манчестер Сити". В феврале клуб обвинили в более чем 100 финансовых нарушениях, допущенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если вина клуба будет доказана, "Манчестер Сити" будет грозить ряд наказаний, в том числе снятие очков, исключение из лиги и лишение титулов. 

Теги:
Футбол в Англии
© Информационное агентство ТАСС
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