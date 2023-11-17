Медведев встретится с Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP

Россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу и занял второе место в группе

ТАСС, 17 ноября. Испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вышел в полуфинал соревнований. Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Алькарас одержал вторую победу на турнире и обеспечил себе первое место в группе, которое дает право сыграть в плей-офф. Ранее Медведев досрочно вышел в полуфинал, спортсмен занял второе место на групповом этапе. Позднее пройдет заключительный матч третьего тура между россиянином Андреем Рублевым и представителем Германии Александром Зверевым, оба теннисиста потеряли шансы на выход в плей-офф.

В полуфинале Итогового турнира ATP Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матчи состоятся 18 ноября.

Алькарасу 20 лет, он располагается на второй позиции в мировом рейтинге. На его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в 2023 году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2022) и на Уимблдоне (2023). Алькарас впервые выступает на Итоговом турнире ATP, в прошлом сезоне он пропустил соревнования из-за травмы.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).