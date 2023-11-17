17 ноября, 15:19
Летние олимпийские виды спорта

Привалова не видит ничего страшного в обнаружении тараканов на базе в Новогорске

Прыгунья с шестом Полина Кнороз опубликовала видео из столовой базы в Новогорске, где в блюдах были замечены тараканы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ничего страшного в том, что несколько тараканов были обнаружены в столовой учебно-тренировочной базы в подмосковном Новогорске, нет, там проведут обработку. Такое мнение ТАСС высказала первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Ранее чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз опубликовала видео из столовой базы в Новогорске, где в блюдах были замечены тараканы.

"Я нормально отнеслась к этому видео, я бы даже сказала - оптимистично. Тараканы где попало не ходят, значит, у нас в еде нет химикатов. Я была в этом году в Новогорске, ничего такого там не видела, условия там хорошие, но сейчас, думаю, там все проверят, и если надо, обработают", - сказала Привалова.

"Я когда-то жила в коммунальной квартире, и мы всем подъездом боролись с тараканами, ничего страшного. По сравнению с нашествием клопов в Европе это ерунда, все-таки тараканы - это не клопы", - добавила собеседница агентства. 

Теги:
Привалова, Ирина АнатольевнаЛетние олимпийские виды спорта
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