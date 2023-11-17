17 ноября, 15:24
Итоговый турнир ATP

Янчук: у теннисиста Медведева не было мотивации играть в полную силу с Алькарасом

Россиянин проиграл со счетом 4:6, 4:6

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не был настроен играть в полную силу в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Оба теннисиста вышли в полуфинал, где россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, а Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

"Матч был интересным, динамичным. Алькарас превзошел Медведева в скорости и заслуженно победил, но Медведев не был мотивирован играть на полную, - сказал Янчук. - Я думаю, что его вполне устроил результат сегодняшнего матча, главные матчи для него впереди".

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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