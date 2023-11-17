Ольховский считает, что Медведев и Алькарас могли сыграть лучше на Итоговом турнире ATP

Испанец выиграл у россиянина, оба теннисиста сыграют в полуфинале

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас могли сыграть лучше в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца. Оба теннисиста вышли в полуфинал, где россиянин сыграет против итальянца Янника Синнера, а Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

"Честно говоря, игра меня совсем не впечатлила, оба могли сыграть получше. Сложно перебороть себя, когда ты уже знаешь, что вышел из группы, уже не надо напрягаться на полную, а Алькарасу этот матч был очень нужен. Я думаю, что в полуфинале будет другой Медведев, он добавит по сравнению с сегодняшним матчем", - сказал Ольховский.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).