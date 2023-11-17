"Авангард" продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей

Омичи победили по буллитам "Адмирал"

ТАСС, 17 ноября. Омский "Авангард" со счетом 2:1 по буллитам обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенной шайбой в составе "Авангарда" отметился Роман Абросимов (54-я минута). У проигравших отличился Алексей Соловьев (17). Нападающий "Авангарда" Владимир Ткачев сделал голевую передачу, он отметился результативными действиями в девятом матче подряд.

"Авангард" продлил победную серию до восьми матчей. В предыдущий раз команда из Омска уступила 29 октября минскому "Динамо" (3:4).

Омский клуб идет на втором месте в таблице Восточной конференции, на счету команды 43 очка в 31 матче. "Адмирал" с 20 очками в 29 играх располагается на 12-й позиции Востока. В следующем матче "Авангард" 19 ноября в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". "Адмирал" в тот же день на выезде сыграет против хабаровского "Амура".