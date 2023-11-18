Халили выиграл масс-старт на Кубке лиги клубного биатлона

Второе и третье места заняли представители Белоруссии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянин Карим Халили одержал победу в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Победитель показал время 38 минут 52,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал белорус Антон Смольский (отставание - 1,1 секунды; 1 промах), тройку призеров замкнул еще один представитель Белоруссии Никита Лобастов (+30,4; 0).

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

В субботу также пройдет женский масс-старт, на следующий день - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение соревнований, альтернативных турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не подпадает под их юрисдикцию.