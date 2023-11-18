18 ноября, 10:07
Биатлон

Белорусские спортсмены считают клубную лигу новым этапом в развитии биатлона

В Ханты-Мансийские проходит Кубок Международной лиги клубного биатлона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Соревнования Международной лиги клубного биатлона являются новым этапом в развитии этого спорта, призовые деньги на турнире становятся дополнительной мотивацией для хороших результатов. Такое мнение ТАСС высказал белорусский биатлонист Никита Лобастов.

В субботу Лобастов занял третье место в Кубке Международной лиги клубного биатлона в масс-старте, его соотечественник Антон Смольский стал вторым. Турнир проходит в Ханты-Мансийске.

"Как уже было много сказано, я считаю, что это очень важно, это новая ветвь в развитии биатлона, и нам это очень интересно, новый формат. Я думаю, это большой шаг вперед", - сказал Лобастов.

Он добавил, что с такими призовыми у спортсменов больше мотивации и желания побеждать, есть необходимость, чтобы таких стартов было больше, в том числе в Белоруссии.

"Сегодня выходил и за деньгами, и за спортивным результатом, но в приоритете была работа на трассе", - отметил в беседе с журналистами Смольский.

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. В воскресенье пройдут гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей. 

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Биатлон
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