Минеев победил Штыркова в бою по правилам кикбоксинга

Поединок прошел в Сочи

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Владимир Минеев одержал победу над Иваном Штырковым в бою по правилам кикбоксинга на турнире в Сочи.

Поединок прошел в формате трех раундов по три минуты. Минеев победил единогласным решением судей.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса, который прошел 18 ноября 2022 года и завершился победой россиянина техническим нокаутом. 15 сентября Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо, после чего вновь вернулся в зону специальной военной операции.