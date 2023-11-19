Матч ВХЛ между "Металлургом" и АКМ перенесли из-за проблем с электричеством

Отключение электричества в Новокузнецке произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между новокузнецким "Металлургом" и тульским АКМ была перенесена из-за отключения электричества, которое произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями в Новокузнецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новокузнецкого "Металлурга".

"Матч с АКМ не состоялся из-за отключения электричества в связи с ураганом. Тульская команда еще находится в Новокузнецке. На какой срок будет перенесена игра, объявит лига", - говорится в сообщении.

Встреча в Новокузнецке была остановлена в середине первого периода.