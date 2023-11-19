В "Динамо" оценили игру тренера Лички в матче с 2Drots

Главный тренер московского "Динамо" отыграл девять минут в матче против команды Медийной футбольной лиги 2Drots

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Участие главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Марцела Лички в товарищеском матче с командой Медийной футбольной лиги 2Drots является хорошим событием, он играл очень страстно. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

18 ноября "Динамо" обыграло на "ВТБ-Арене" 2Drots со счетом 2:1. С первых минут в составах команд на поле вышли главные тренеры Личка ("Динамо") и Дмитрий Кузнецов (2Drots), оба специалиста провели на поле по девять минут, не отметившись результативными действиями.

"Как уровень игры? Матч все-таки носит развлекательный характер, - сказал Пивоваров. - Думаю, что все получилось, здорово, что Марцел Личка принял участие в матче. Мне показалось, что он играл очень страстно. Может ли "Динамо" еще провести в будущем матч с медийной командой? Мы работаем в этом направлении, да".

Также Пивоваров рассказал о положительных моментах организации этой игры. "Этот матч прежде всего организован для наших болельщиков, - отметил Пивоваров. - Мы рады, что на "ВТБ-Арену" пришли фанаты, которые, к сожалению, не ходят на остальные игры. На Братский кубок они тоже приходили. Мы всегда рады, когда команда получает такую поддержку".

"Матч ориентирован еще и на новую аудиторию - надеемся, что болельщики 2Drots, которые не поддерживают какую-то российскую футбольную команду, присмотрятся к "Динамо". Мы развиваем контент, развиваем свои практики, чему-то учимся у медиафутбола, поскольку у них очень хорошая цифровая аудитория. Наша цифровая аудитория растет в том числе благодаря этому взаимодействию", - добавил Пивоваров.

"Динамо" во второй раз играло с командой Медийной футбольной лиги. 25 июня 2022 года бело-голубые дома сыграли со столичным "Амкалом", встреча закончилась победой "Динамо" со счетом 5:0. В составе бело-голубых на поле вышел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин, являющийся воспитанником хоккейного "Динамо", игрок отметился забитым мячом.