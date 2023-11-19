Второй этап Кубка лиги клубного биатлона может пройти в декабре в Уфе

Первый этап прошел 18-19 ноября в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Второй этап Кубка Международной лиги клубного биатлона может пройти в декабре в Уфе. Об этом ТАСС сообщил один из учредителей соревнований Алексей Нуждов.

Первый этап прошел в эти выходные в Ханты-Мансийске.

"Прорабатываем вопрос и возможность проведения второго этапа в декабре в Уфе", - сказал Нуждов.

В первом в истории турнире Международной лиги клубного биатлона приняли участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.