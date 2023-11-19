19 ноября, 16:10
Фигурное катание

Фигуристы Худайбердиева и Базин поставили себе плюс за выступление в Самаре

Спортсмены одержали победу, набрав 208,99 балла

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, поставили себе небольшой плюс за прокат на этапе Гран-при России в Самаре. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Худайбердиева и Базин заняли первое место, набрав 208,99 балла.

"Есть чувство удовлетворения, небольшой плюсик в голове себе поставили, - сказала Худайбердиева. - Я сдерживалась, чтобы не сильно порадоваться после проката, не выглядеть слишком театрально. Я рада, что мы на этой арене так прокатали, это было важно".

Базин отметил, что в нынешнем сезоне для танцевального дуэта все воспринимается по-новому. "Как мы и говорили в начале сезона - будем двигаться постепенно. Для нас все новое, мы сменили тренерский штаб, приспосабливаемся, происходит перестроение под новый стиль, сделали несколько шагов вперед после этапа в Уфе", - добавил Базин.

"Все новое для нас. Спортивная карьера, хочешь не хочешь, рука об руку идет с обычной жизнью, для нас это новый этап в жизни, - добавила Худайбердиева. - Думаю, пройдет еще много месяцев, когда мы полностью будем плыть по течению, мы пока не до конца перестроились, но мы идем постепенно, придем к тому, чтобы быть одной командой".

На соревнованиях в Уфе Худайбердиева и Базин победили с результатом 202,40 балла. 

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Фигурное катание
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