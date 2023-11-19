В выставке "Евразия" в Москве приняли участие более 250 пород собак

Одними из самых зрелищных событий выставки стали состязания по танцам с собаками и показательные выступления

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 250 пород собак из разных стран мира приняли участие в выставке "Евразия", завершившейся в Москве в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

Выставка проходила 18-19 ноября в "Крокусе". Одними из самых зрелищных событий выставки стали состязания по танцам с собаками и показательные выступления. Четвероногие танцоры и их партнеры боролись за звание чемпионов в двух дисциплинах: "фристайл" и "движение рядом под музыку".

В воскресенье прошли соревнования по фрисби-фристайлу, трейболу (футболу для собак), обидиенсу (мастерству животных выполнять команды) и ноузворку (спортивная дисциплина, в которой собака ищет предметы по заданному запаху).

"На выставке представили более 250 пород собак со всего мира", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

Также для гостей работал лекторий, где можно было узнать о йоге для собак и собачьем фитнесе. Кроме того, любой посетитель мог ознакомиться с новинками в питании для собак и проконсультироваться с ветеринарами.