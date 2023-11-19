Гончаренко считает Синицыну выразительной фигуристкой

Спортсменка выиграла этап Гран-при России в Самаре

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына является выразительной спортсменкой, она качественно и интересно откатала свою программу. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

19 ноября Синицына стала победительницей пятого этапа Гран-при России, который прошел в Самаре.

"Я отмечу интересную программу Ксении Синицыной - выразительная девушка, - сказала Гончаренко. - Когда программа с интересной задумкой, с тонким вкусом поставлена, она играет всеми гранями, Ксюше это удалось, это было приятно и интересно смотреть. Это было качественное, хорошее фигурное катание".

"Синицына вернулась после травмы, времени для подготовки было мало, но она собралась, молодец. Она уже опытная спортсменка, очень хорошо, что мы видим реализацию этого опыта, человек владеет коньком, программа вкатанная. Даша [Садкова] пошла на ультра-си - молодец, дерзает, самый возраст для этого, но в плане выразительности, чувства музыки она Ксюше пока уступает", - добавила Гончаренко.