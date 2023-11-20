Хохлов считает, что без мотивации футболистам лучше не приезжать в сборную России

Бывший игрок национальной команды отметил, что любые игры для сборной России важны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России сейчас должна пользоваться любой возможностью сыграть товарищеский матч, а если у футболистов не хватает мотивации играть за национальную команду, то им лучше за нее не выступать. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов.

"Любые игры для сборной важны, в нынешней ситуации у нас нет большого выбора соперников, поэтому нужно пользоваться каждой возможностью, - сказал Хохлов. - Сборная не может сейчас выбирать, с кем ей играть, а с кем нет. Если удалось договориться с Кубой, то супер".

"Нехватка мотивации у футболистов? Если нет мотивации, то не приезжайте в сборную", - подчеркнул он.

В понедельник сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Кубы, встреча начнется в 19:30 мск.

Сборная России последние полтора года лишена возможности выступать на международных турнирах в связи с событиями на Украине. В октябре национальная команда в товарищеских матчах победила сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью с кенийцами (2:2).