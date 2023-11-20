20 ноября, 07:26
Сборные по футболу

Сычев назвал болельщиков главной мотивацией российских футболистов в игре с кубинцами

Сборной России нужно нужно проводить как можно больше международных матчей, считает бывший нападающий национальной команды

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мотивацию на товарищескую игру с командой Кубы игрокам сборной России должно дать осознание того, что за них болеют много поклонников футбола. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Дмитрий Сычев.

В понедельник сборная России в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Кубы, встреча начнется в 19:30 мск.

"Сборной России нужно нужно проводить как можно больше международных матчей, если есть такая возможность. Даже с Занзибаром? С Занзибаром, думаю, вряд ли, но если есть возможность договориться с другими соперниками, то это нужно делать и играть", - сказал Сычев.

"Ребята выходят играть за сборную, свою страну и флаг. В Волгограде соберется полный стадион, думаю, это будет главной мотивацией", - подчеркнул он.

Сборная России последние полтора года лишена возможности выступать в международных турнирах в связи с событиями на Украине. В октябре национальная команда в товарищеских матчах победила сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью с кенийцами (2:2). 

© Информационное агентство ТАСС
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