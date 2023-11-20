20 ноября, 09:53
Футбол в России

Футболист ЦСКА Чалов стал лауреатом премии "Джентльмен года"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающий ЦСКА Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

На награду претендовали полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук и защитник "Факела" Игорь Калинин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов победил в номинации "Джентльмен года". Об этом сообщила газета "Комсомольская правда".

На награду также претендовали полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук и защитник воронежского "Факела" Игорь Калинин, выбранные по итогам голосования среди болельщиков. Из 16 экспертов, принимавших участие в голосовании во втором этапе премии, 14 поставили Чалова на первое место.

Чалову 25 лет. В 2023 году он вместе с ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России и стал победителем кубка страны. В октябре нападающий забил первый гол в составе национальной команды, поразив ворота сборной Камеруна (1:0).

"Джентльмен года" - премия, учрежденная "Комсомольской правдой" в 1994 году. Награда вручается российскому игроку, который выступает в чемпионате России. Чалов стал четвертым футболистом ЦСКА, который победил в этой номинации, ранее из армейцев в ней побеждали Игорь Акинфеев, Сергей Семак и Марио Фернандес. 

Теги:
Российский футбол
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