Тарпищев назвал Джоковича королем, которому удалось превзойти Федерера

Президент Федерации тенниса России считает, что серб еще может выиграть пару турниров Большого шлема

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серб Новак Джокович стал настоящей легендой тенниса и превзошел швейцарца Роджера Федерера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

19 ноября Джокович победил итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP со счетом 6:3, 6:3.

"У Джоковича с возрастом не села скорость - это удивительно. В финале по скорости он даже превосходил Синнера, первый сет Новак сыграл идеально - без вариантов для соперника. Во втором подсел, но сыграл хорошо тактически. Использовал усталость оппонента, у которого были более тяжелые предыдущие матчи на турнире. Тактически Джокович разболтал соперника и заслуженно выиграл", - сказал Тарпищев.

"Джокович уже настоящая легенда. Настоящий король, которому удалось превзойти Федерера. Думаю, еще пару турниров Большого шлема он может выиграть", - добавил Тарпищев.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету теперь 98 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место. Выше него только швейцарец Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).