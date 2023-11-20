СКА обыграл ЦСКА и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 20 ноября. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 12 448 зрителей.

В составе СКА шайбы забросили Василий Глотов (15-я минута) и Андрей Чивилев (25). У ЦСКА отличился Максим Мамин (59).

СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, ЦСКА прервал победную серию из трех матчей. Команды встречались второй раз в текущем сезоне, 6 октября петербуржцы выиграли в гостях со счетом 3:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 38 очков в 32 матчах. ЦСКА располагается на шестой позиции на Западе с 36 очками после 32 встреч. В следующем матче СКА примет московский "Спартак" 23 ноября, ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 33 21 2 0 1 2 7 124-88 49 2 Динамо М 32 16 4 1 1 2 8 95-73 45 3 Торпедо 33 18 2 0 1 1 11 98-76 42 4 Локомотив 31 18 1 0 1 1 10 80-64 40 5 СКА 32 17 1 1 0 0 13 94-72 38 6 ЦСКА 32 14 2 1 0 2 13 94-72 36 7 Северсталь 32 12 0 2 2 3 13 107-101 33 8 Динамо Мн 31 9 4 1 2 2 13 82-80 32 9 Сочи 33 10 1 2 0 2 18 84-119 28 10 Витязь 34 8 2 2 2 2 18 70-116 28 11 Куньлунь РС 36 4 3 4 2 3 20 78-124 27