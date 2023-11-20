20 ноября, 18:43
КХЛ

СКА обыграл ЦСКА и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Хоккеист ЦСКА Егор Фатеев и хоккеист СКА Сергей Толчинский. Петр Ковалев/ ТАСС
Хоккеист ЦСКА Егор Фатеев и хоккеист СКА Сергей Толчинский
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 20 ноября. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 12 448 зрителей.

В составе СКА шайбы забросили Василий Глотов (15-я минута) и Андрей Чивилев (25). У ЦСКА отличился Максим Мамин (59).

СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, ЦСКА прервал победную серию из трех матчей. Команды встречались второй раз в текущем сезоне, 6 октября петербуржцы выиграли в гостях со счетом 3:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 38 очков в 32 матчах. ЦСКА располагается на шестой позиции на Западе с 36 очками после 32 встреч. В следующем матче СКА примет московский "Спартак" 23 ноября, ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

33

21

2

0

1

2

7

124-88

49

2

Динамо М

32

16

4

1

1

2

8

95-73

45

3

Торпедо

33

18

2

0

1

1

11

98-76

42

4

Локомотив

31

18

1

0

1

1

10

80-64

40

5

СКА

32

17

1

1

0

0

13

94-72

38

6

ЦСКА

32

14

2

1

0

2

13

94-72

36

7

Северсталь

32

12

0

2

2

3

13

107-101

33

8

Динамо Мн

31

9

4

1

2

2

13

82-80

32

9

Сочи

33

10

1

2

0

2

18

84-119

28

10

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

11

Куньлунь РС

36

4

3

4

2

3

20

78-124

27

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

34

18

3

1

2

2

8

107-83

48

2

Авангард

32

13

6

2

0

3

8

97-87

45

3

Лада

34

16

1

2

1

5

9

89-83

44

4

Ак Барс

32

14

5

0

0

2

11

92-75

40

5

Автомобилист

34

13

3

2

3

1

12

79-74

40

6

Салават Юлаев

32

18

1

0

0

1

12

87-64

39

7

Трактор

32

13

4

1

0

3

11

85-70

39

8

Сибирь

33

8

2

4

2

3

14

74-96

33

9

Нефтехимик

32

10

2

1

2

3

14

74-100

31

10

Амур

32

11

0

1

4

2

14

68-85

30

11

Барыс

34

5

1

3

2

5

18

74-103

25

12

Адмирал

30

5

2

1

4

2

16

61-88

22

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация