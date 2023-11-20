СКА обыграл ЦСКА и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

ТАСС, 20 ноября. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 12 448 зрителей.
В составе СКА шайбы забросили Василий Глотов (15-я минута) и Андрей Чивилев (25). У ЦСКА отличился Максим Мамин (59).
СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, ЦСКА прервал победную серию из трех матчей. Команды встречались второй раз в текущем сезоне, 6 октября петербуржцы выиграли в гостях со счетом 3:2.
СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 38 очков в 32 матчах. ЦСКА располагается на шестой позиции на Западе с 36 очками после 32 встреч. В следующем матче СКА примет московский "Спартак" 23 ноября, ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".
1
Спартак
33
21
2
0
1
2
7
124-88
49
2
Динамо М
32
16
4
1
1
2
8
95-73
45
3
Торпедо
33
18
2
0
1
1
11
98-76
42
4
Локомотив
31
18
1
0
1
1
10
80-64
40
5
СКА
32
17
1
1
0
0
13
94-72
38
6
ЦСКА
32
14
2
1
0
2
13
94-72
36
7
Северсталь
32
12
0
2
2
3
13
107-101
33
8
Динамо Мн
31
9
4
1
2
2
13
82-80
32
9
Сочи
33
10
1
2
0
2
18
84-119
28
10
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
11
Куньлунь РС
36
4
3
4
2
3
20
78-124
27
1
Металлург
34
18
3
1
2
2
8
107-83
48
2
Авангард
32
13
6
2
0
3
8
97-87
45
3
Лада
34
16
1
2
1
5
9
89-83
44
4
Ак Барс
32
14
5
0
0
2
11
92-75
40
5
Автомобилист
34
13
3
2
3
1
12
79-74
40
6
Салават Юлаев
32
18
1
0
0
1
12
87-64
39
7
Трактор
32
13
4
1
0
3
11
85-70
39
8
Сибирь
33
8
2
4
2
3
14
74-96
33
9
Нефтехимик
32
10
2
1
2
3
14
74-100
31
10
Амур
32
11
0
1
4
2
14
68-85
30
11
Барыс
34
5
1
3
2
5
18
74-103
25
12
Адмирал
30
5
2
1
4
2
16
61-88
22