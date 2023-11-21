Тарпищев: Рублев способен выиграть один из турниров Большого шлема в следующем сезоне

Спортсмену нужно более разумно подходить к турнирам, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев при благоприятной жеребьевке и разумном подходе к выбору соревнований способен в 2024 году выиграть один из турниров Большого шлема. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"В этом сезоне Рублев и [Даниил] Медведев прибавили, и в следующем году дальнейший прогресс зависит от их работы, - сказал Тарпищев. - Рублев, например, уже способен взять один из турниров Большого шлема. По качеству игры он уже готов, при удачном раскладе и благоприятной жеребьевке может это сделать в следующем сезоне. Главное, ему надо более разумно подходить турнирам, не играть все подряд. К Итоговому турниру в этом году он подошел перегруженным и поэтому неудачно выступил".

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен является обладателем 14 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.