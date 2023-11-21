Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на короткой воде

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла третье место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Чикунова показала результат 29,54 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (29,66 секунды). Третьей стала Юлия Ефимова (29,95).

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете. В 2023 году спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Ефимовой 31 год, она является трехкратным призером Олимпийских игр. После отстранения российских пловцов от международных соревнований весной прошлого года она не выступала в России.

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.