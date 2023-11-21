"Авангард" обыграл "Трактор" и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

ТАСС, 21 ноября. Омский "Авангард" в овертайме со счетом 2:1 обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.
В составе "Авангарда" шайбы забросили Владимир Ткачев (29-я минута) и Рид Буше (62). У "Трактора" отличился Максим Шабанов (32).
"Авангард" продлил победную серию до 10 матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр. Форвард "Авангарда" Ткачев продлил результативную серию до 11 матчей.
"Авангард" занимает второе место турнирной таблицы Восточной конференции, команда набрала 47 очков в 33 матчах. "Трактор" идет пятым на Востоке с 40 очками после 33 встреч. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 23 ноября, "Трактор" в этот же день проведет гостевой матч с магнитогорским "Металлургом".
В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал".
1
Спартак
33
21
2
0
1
2
7
124-88
49
2
Динамо М
32
16
4
1
1
2
8
95-73
45
3
Торпедо
33
18
2
0
1
1
11
98-76
42
4
Локомотив
31
18
1
0
1
1
10
80-64
40
5
СКА
32
17
1
1
0
0
13
94-72
38
6
ЦСКА
32
14
2
1
0
2
13
94-72
36
7
Северсталь
32
12
0
2
2
3
13
107-101
33
8
Динамо Мн
31
9
4
1
2
2
13
82-80
32
9
Сочи
33
10
1
2
0
2
18
84-119
28
10
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
11
Куньлунь РС
36
4
3
4
2
3
20
78-124
27
1
Металлург
34
18
3
1
2
2
8
107-83
48
2
Авангард
33
13
7
2
0
3
8
99-88
47
3
Лада
34
16
1
2
1
5
9
89-83
44
4
Ак Барс
32
14
5
0
0
2
11
92-75
40
5
Трактор
33
13
4
1
0
4
11
86-72
40
6
Автомобилист
34
13
3
2
3
1
12
79-74
40
7
Салават Юлаев
32
18
1
0
0
1
12
87-64
39
8
Сибирь
33
8
2
4
2
3
14
74-96
33
9
Амур
33
12
0
1
4
2
14
70-86
32
10
Нефтехимик
32
10
2
1
2
3
14
74-100
31
11
Барыс
34
5
1
3
2
5
18
74-103
25
12
Адмирал
31
5
2
1
4
2
17
62-90
22