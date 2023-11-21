21 ноября, 16:19
КХЛ

"Авангард" обыграл "Трактор" и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

Нападающий "Авангарда" Владимир Ткачев продлил результативную серию до 11 игр

ТАСС, 21 ноября. Омский "Авангард" в овертайме со счетом 2:1 обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Владимир Ткачев (29-я минута) и Рид Буше (62). У "Трактора" отличился Максим Шабанов (32).

"Авангард" продлил победную серию до 10 матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр. Форвард "Авангарда" Ткачев продлил результативную серию до 11 матчей.

"Авангард" занимает второе место турнирной таблицы Восточной конференции, команда набрала 47 очков в 33 матчах. "Трактор" идет пятым на Востоке с 40 очками после 33 встреч. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 23 ноября, "Трактор" в этот же день проведет гостевой матч с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал".

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21

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0

1

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7

124-88

49

2

Динамо М

32

16

4

1

1

2

8

95-73

45

3

Торпедо

33

18

2

0

1

1

11

98-76

42

4

Локомотив

31

18

1

0

1

1

10

80-64

40

5

СКА

32

17

1

1

0

0

13

94-72

38

6

ЦСКА

32

14

2

1

0

2

13

94-72

36

7

Северсталь

32

12

0

2

2

3

13

107-101

33

8

Динамо Мн

31

9

4

1

2

2

13

82-80

32

9

Сочи

33

10

1

2

0

2

18

84-119

28

10

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

11

Куньлунь РС

36

4

3

4

2

3

20

78-124

27

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

34

18

3

1

2

2

8

107-83

48

2

Авангард

33

13

7

2

0

3

8

99-88

47

3

Лада

34

16

1

2

1

5

9

89-83

44

4

Ак Барс

32

14

5

0

0

2

11

92-75

40

5

Трактор

33

13

4

1

0

4

11

86-72

40

6

Автомобилист

34

13

3

2

3

1

12

79-74

40

7

Салават Юлаев

32

18

1

0

0

1

12

87-64

39

8

Сибирь

33

8

2

4

2

3

14

74-96

33

9

Амур

33

12

0

1

4

2

14

70-86

32

10

Нефтехимик

32

10

2

1

2

3

14

74-100

31

11

Барыс

34

5

1

3

2

5

18

74-103

25

12

Адмирал

31

5

2

1

4

2

17

62-90

22

  

Теги:
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