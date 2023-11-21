"Авангард" обыграл "Трактор" и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

Нападающий "Авангарда" Владимир Ткачев продлил результативную серию до 11 игр

ТАСС, 21 ноября. Омский "Авангард" в овертайме со счетом 2:1 обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Владимир Ткачев (29-я минута) и Рид Буше (62). У "Трактора" отличился Максим Шабанов (32).

"Авангард" продлил победную серию до 10 матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр. Форвард "Авангарда" Ткачев продлил результативную серию до 11 матчей.

"Авангард" занимает второе место турнирной таблицы Восточной конференции, команда набрала 47 очков в 33 матчах. "Трактор" идет пятым на Востоке с 40 очками после 33 встреч. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 23 ноября, "Трактор" в этот же день проведет гостевой матч с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал".

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