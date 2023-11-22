22 ноября, 04:07
Сборные по футболу

Аргентинцы обыграли бразильцев, матч начался с задержкой из-за беспорядков

EPA-EFE/ Antonio Lacerda
© EPA-EFE/ Antonio Lacerda

Встреча прошла в Рио-де-Жанейро, аргентинские футболисты победили со счетом 1:0

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 ноября. /ТАСС/. Сборная Аргентины на выезде со счетом 1:0 обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро началась почти на полчаса позже из-за беспорядков на трибунах.

Единственный гол во встрече забил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 81-й минуте за грубую игру прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Жоэлинтон.

Начало матча было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Как сообщает Рейтер, болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов. В происходящее вмешалась полиция, болельщики сборной Аргентины стали кидать в офицеров сиденья. Часть зрителей попыталась выйти на поле, спасаясь от беспорядков. По крайней мере одного болельщика унесли со стадиона на носилках. Игроки сборной Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси подошли к трибунам, чтобы попытаться повлиять на ситуацию. Затем Месси увел команду в подтрибунное помещение.

"Мы видели, как они бьют людей, это уже было в финале Кубка Либертадорес. Мы были больше сосредоточены на этом, чем на игре, и пошли в раздевалку, потому что это был лучший способ все успокоить, могла случиться трагедия", - сказал журналистам Месси, комментарий которого приводит Рейтер.

Сборная Бразилии проиграла третий матч подряд и с 7 очками в 6 играх занимает шестое место в турнирной таблице. Лидируют действующие чемпионы мира аргентинцы, набравшие 15 очков в 6 встречах. Следующие отборочные матчи команды проведут 4 сентября 2024 года. Аргентинцы примут сборную Чили, бразильцы дома сыграют с командой Эквадора.

В других матчах игрового дня сборная Уругвая дома победила команду Боливии (3:0), чилийцы на выезде уступили эквадорцам (0:1), венесуэльцы в гостях сыграли вничью с перуанцами (1:1). Сборная Парагвая дома уступила команде Колумбии (0:1). За гостей в матче приняли участие нападающий "Краснодара" Джон Кордоба и полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль, они вышли на замену во втором тайме. Парагвайские защитники Хуниор Алонсо ("Краснодар") и Фабиан Бальбуэна ("Динамо") остались в запасе. 

Теги:
Месси, Лионель
© Информационное агентство ТАСС
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