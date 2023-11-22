Рожков отметил высокий спортивный уровень участников Кубка защитников Отечества

По словам главы Паралимпийского комитета России, подобные соревнования планируется организовать для ветеранов СВО во всех федеральных округах, а после этого должен быть проведен всероссийский финал

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спортивный уровень участников Кубка защитников Отечества, завершившегося в Уфе, по сравнению с предыдущими турнирами значительно возрос. Об этом ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Кубок защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции (СВО) Приволжского и Уральского федеральных округов прошел в столице Башкортостана с 21 по 22 ноября. Организаторами мероприятия выступают фонд "Защитники Отечества" и Паралимпийский комитет России при поддержке правительства Республики Башкортостан, Министерства спорта России, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Спортивный уровень участников Кубка защитников Отечества значительно вырос. Если первые соревнования в Белове были больше похожи на фестиваль спорта, то в Уфе уже была серьезная конкуренция. Видно, что команды готовились, в регионах проводились тренировки, к которым привлекались спортсмены-паралимпийцы и квалифицированные тренеры", - сказал Рожков.

"Комплексные мероприятия Кубка защитников Отечества планируется организовать для ветеранов СВО во всех федеральных округах, после чего провести всероссийский финал соревнований. Если темп роста спортивного мастерства сохранится, то на заключительном старте мы увидим еще более зрелищную и конкурентную борьбу, сопоставимую по своему накалу с чемпионатами России", - добавил глава Паралимпийского комитета России.