22 ноября, 16:09,
обновлено 22 ноября, 16:29
Летние олимпийские виды спорта

Тренер российских гандболисток призналась, что команда стеснена в выборе соперников

Бодниева рассказала о срыве договоренностей о проведении матчей со сборными других стран

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу стеснена в выборе соперников и не имеет возможности играть с теми, с кем бы хотела. Об этом журналистам рассказала главный тренер команды Людмила Бодниева.

Сборная России является олимпийским чемпионом 2016 года и серебряным призером Игр в Пекине и Токио.

"Это болезненный вопрос. Мы очень стеснены в выборе возможных соперников по всем известным причинам. С нами просто отказываются играть, боятся так называемых санкций со стороны международной и европейской федераций гандбола, - сказала Бодниева. - Но я вас уверяю, что желающих сыграть с нами очень много, и у нас были предварительные договоренности с рядом стран. Однако в последний момент все срывается, и мы не можем договориться о спаррингах, которые нас бы устраивали по силе".

"Нам не очень, наверное, [хотелось бы] играть с азиатскими командами. Мы продолжаем сотрудничество с китайской сборной, и это единственный соперник на данный момент, с которым мы можем воспользоваться такой опцией. Вопрос дальнейших игр с китайской командой поднимался, мы играли с ними в августе. Из-за разницы во времени было бы неправильно вырывать игроков на неделю и увозить их из страны. Было бы логично это сделать в межсезонье, и конкретных планов нет", - добавила она.

Российские гандболистки сыграют товарищеские матчи 25 и 26 ноября в Минске с командой Белоруссии. По словам Бодниевой, левая полусредняя Елена Михайличенко и разыгрывающая словенского "Крима" Дарья Дмитриева из-за повреждений не полетят в Минск и будут работать по индивидуальной программе.

Ближайший чемпионат мира среди женских команд состоится в Дании, Норвегии и Швеции с 29 ноября по 17 декабря. "Смотреть турнир будем, это делать нужно обязательно. Мы же не выпали из планетарного гандбола. Таковы реалии, но гандбол не умер, и мы будем смотреть за нашими потенциальными соперниками", - отметила Бодниева. 

Теги:
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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