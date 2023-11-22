Дмитриева рассказала, что в Словении разочарованы отсутствием россиянок на чемпионате мира

Российская национальная команда не выступает на международных соревнованиях с февраля 2022 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 ноября. /ТАСС/. В Словении разочарованы тем, что женская сборная России по гандболу не примет участия в чемпионате мира. Об этом журналистам рассказала разыгрывающая российской национальной команды Дарья Дмитриева, выступающая за словенский "Крим".

Ближайший чемпионат мира по гандболу среди женских команд состоится в Дании, Норвегии и Швеции с 29 ноября по 17 декабря. Сборная России не выступает на международных соревнованиях с февраля 2022 года.

"Там все немного разочарованы, что такой команды не будет. Говорят, что всегда интересно играть против сборной России. У меня никаких проблем в Словении нет, никто никогда ничего не говорил. Спрашивали, как по-русски сказать то или иное слово", - сказала Дмитриева.

Дмитриева приехала на сбор сборной России в Новогорск перед матчами с командой Белоруссии в Минске. "Атмосфера, как всегда, классная, у нас всегда весело, девчонки всегда рады приезжать в сборную. Я сюда вообще приезжаю как на праздник, мне там всех не хватает, в том числе и родного языка", - отметила гандболистка.

Ранее главный тренер команды Людмила Бодниева сообщила, что Дмитриева из-за травмы останется в Новогорске и будет работать по индивидуальной программе.