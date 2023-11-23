23 ноября, 04:30
КХЛ

Текслер рассказал, что доволен хоккеем, который показывает "Трактор" в КХЛ

Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер. Сергей Карпухин/ ТАСС
Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер
© Сергей Карпухин/ ТАСС

С начала октября команду возглавляет Алексей Заварухин

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главный тренер челябинского "Трактора" Алексей Заварухин, сменив на этом посту Анвара Гатиятулина, смог взбодрить команду, которая сейчас показывает атакующий хоккей. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Челябинской области, президент "Трактора" Алексей Текслер.

4 октября клуб объявил об отставке Гатиятулина, его обязанности стал исполнять Заварухин. 3 ноября после победы в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над владивостокским "Адмиралом" (6:1) "Трактор" утвердил Заварухина главным тренером. При нем челябинский клуб в 18 матчах одержал 11 побед.

"Мы с Алексеем Борисовичем [Заварухиным] встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду, - сказал Текслер. - Я считаю, что команда с хорошим потенциалом".

"В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать, и все придет. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты", - добавил собеседник агентства.

"Трактор" с 40 очками в 33 играх идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда 23 ноября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом", встреча начнется в 17:00 мск. 

Теги:
КХЛ
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