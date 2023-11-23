23 ноября, 06:40
Международная выставка-форум "Россия"

Якушев видит потенциал в клубной лиге биатлона

Первый этап Международной лиги клубного биатлона с участием российских и белорусских спортсменов прошел 18-19 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кубок Международной лиги клубного биатлона имеет потенциал, этот проект получит поддержку. Такое мнение ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" высказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.

"Отношусь положительно [к клубной лиге], такие соревнования нужны, чем больше будет таких соревнований, тем интереснее спортсменам, - сказал Якушев. - Поэтому считаю, что это такой первый опыт, но вроде бы ничего плохого из этого не вышло, поэтому мне кажется, что нужно эту историю пропагандировать. Я думаю, что у этой истории будет поддержка".

Первый этап Международной лиги клубного биатлона прошел 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. В нем приняли участие спортсмены из России и Белоруссии. Ожидалось также участие представителей Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение этих соревнований. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей. Поскольку клубы не входят в IBU и в СБР, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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