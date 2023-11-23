Крикунов стал главным тренером клуба ВХЛ "Динамо"

Бывший наставник сборной России является рекордсменом среди главных тренеров по количеству матчей в высших дивизионах отечественных чемпионатов

ТАСС, 23 ноября. Владимир Крикунов назначен главным тренером петербургского клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Детали контракта не сообщаются. Ярослав Люзенков, ранее возглавлявший команду, останется в тренерском штабе и продолжит работу на посту ассистента.

Крикунову 73 года, его последним клубом было рижское "Динамо". Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в московском "Динамо", нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", казахстанском "Барысе" и екатеринбургском "Автомобилисте". Под его руководством московское "Динамо" стало чемпионом России в сезоне-2004/05, а в следующем сезоне выиграло Кубок европейских чемпионов. Сборная России при Крикунове стала бронзовым призером чемпионата мира 2005 года.

Крикунов является рекордсменом среди главных тренеров по количеству матчей в высших дивизионах отечественных чемпионатов. Первым клубом Крикунова стало минское "Динамо", которое он тренировал с 1985 по 1991 год. В 90-е годы он дважды приводил команду "Акрони Есенице" к золотым медалям чемпионата Словении.

В качестве игрока Крикунов выступал за "Олимпию" из Кирово-Чепецка, саратовский "Кристалл", московские "Крылья Советов", рижское и минское "Динамо". В составе сборной СССР принял участие в Кубке Канады 1976 года.