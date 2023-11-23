Олимпийский чемпион Ульрих признался, что начал принимать допинг в 1996 году

В 2012 году победитель "Тур де Франс" был дисквалифицирован за использование кровяного допинга

ТАСС, 23 ноября. Победитель Олимпийских игр в Сиднее и шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" немец Ян Ульрих начал употреблять допинг в 1996 году. Комментарий спортсмена приводит издание Der Spiegel.

В 2012 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Ульриха за использование кровяного допинга и аннулировал все его спортивные результаты с 1 мая 2005 года.

"Да, я употреблял допинг. Самое трудное - осознавать, что в противном случае у тебя нет шансов с самого начала. Поскольку я честный человек, речь никогда не шла о том, чтобы кого-то обмануть или получить преимущество, - сказал Ульрих. - Если бы я рассказал свою историю, у меня было бы много хороших лет. Мне не хватало смелости".

"Со мной это началось в 1996 году, - добавил он. - Я хотел побеждать и развивать свои успехи. В то время у меня была новая команда, мне порекомендовали доктора Фуэнтеса, так я и оказался там".

Эуфемиано Фуэнтес - испанский спортивный врач. В 2006 году в его мадридской клинике полиция обнаружила запрещенные препараты, пакеты с замороженной кровью, оборудование для ее переливания, а также список с фамилиями спортсменов, которые, предположительно, являлись клиентами Фуэнтеса. В этом списке значилась и фамилия Ульриха. В июне 2013 года велогонщик признался журналу Focus в том, что прибегал к услугам Фуэнтеса.

Ульриху 49 лет, на Олимпиаде 2000 года в Сиднее он выиграл золото в групповой гонке и серебро - в индивидуальной. В 1997 году он стал победителем "Тур де Франс", еще пять раз он становился вторым в генеральной классификации многодневки (1996, 1998, 2000, 2001, 2003). В 1999 году он стал победителем Вуэльты.