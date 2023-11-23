Шахматист Карякин пропустит турнир ШОС

Соревнования пройдут в декабре в Китае

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин не примет участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в декабре. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал ТАСС, что Карякина пригласили в сборную России для участия в турнире ШОС. Соревнования должны состояться 17-18 декабря в Циндао (провинция Шаньдун).

"На эти сроки у меня другие планы, при всем желании я не смогу физически принять участие, я поблагодарил организаторов, но сослался на то, что у меня подписан контракт. Инициатива нормальная, единственное, что турнир проходит не в России. Хочется пиарить то, что мы делаем, а не то, что отправляем команду на турнир", - сказал Карякин.

Гроссмейстер отметил, что ему хочется, чтобы больше турниров проходило в России.

На турнир, помимо сборной России, приглашены команды Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.