23 ноября, 16:44
Летние олимпийские виды спорта

Гимнастку Никольченко исключили из сборной Украины из-за высказывания о ненависти к Польше

Спортсменка заявила, что "ненавидит" Польшу и живущих в стране людей

ТАСС, 23 ноября. Влада Никольченко была исключена из состава сборной Украины по художественной гимнастике. Об этом сообщает портал Tribuna.com со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

Ранее Никольченко в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявила, что "ненавидит" Польшу и живущих в стране людей. После этого Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело против спортсменки.

Никольченко 20 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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