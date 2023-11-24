Тренер футболисток ЦСКА Зиновьев считает, что у матча с "Зенитом" хорошая вывеска

В пятницу ЦСКА дома сыграет с "Зенитом" в матче последнего, пятого тура заключительного этапа Суперлиги

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболистки московского ЦСКА подходят к решающей игре женской Суперлиги против петербургского "Зенита" в полной готовимся, эта игра является хорошей вывеской. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женской команды ЦСКА Максим Зиновьев.

24 ноября ЦСКА дома сыграет с "Зенитом" в матче последнего, пятого тура заключительного этапа Суперлиги (за 1-6-е места).

"Настрой у нас всегда один и тот же, на такие игры никого не нужно настраивать, ждем, готовимся, - сказал Зиновьев. - Никаких проблем нет, все в порядке, все готовятся, все в строю. За последние два-три года вырос уровень чемпионата, проходных матчей нет. Если раньше можно было выделить противостояние с "Локомотивом", то сейчас появились "Зенит", другие команды, которые, особенно у себя дома, действительно представляют серьезную конкуренцию, крайне непросто с ними играть".

"Я бы не стал выделять конкретные команды, "Зенит" или "Локомотив". Понятно, что матч с "Зенитом" - это определенная вывеска, тем более такое противостояние идет от мужских клубов. Прежде всего я надеюсь, что мы покажем содержательный футбол, на этом нужно сосредоточиться", - добавил Зиновьев.

Чемпионат России среди женских команд проводится в два этапа. По итогам двух кругов определяются шесть команд, которые разыгрывают призовые места. ЦСКА и "Зенит" имеют по 38 очков в 26 матчах, но петербургская команда располагается на первом месте в таблице по лучшей разнице мячей в личных встречах.