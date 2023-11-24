24 ноября, 07:02
Допинг в спорте

Выигравшего медали чемпионатов Европы за Польшу борца Григорьева отстранили за допинг

Срок дисквалификации спортсмена завершится 1 июня 2029 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Воспитанник якутской школы борьбы Эдуард Григорьев, сменивший в 2020 году российское спортивное гражданство на польское, дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В допинг-пробе 28-летнего Григорьева были обнаружены стероиды: тестостерон, андростерон, этиохоланолон, а также фуросемид. Срок дисквалификации спортсмена завершится 1 июня 2029 года.

Борец вольного стиля Григорьев, выступавший в весовой категории до 61 кг, в 2021 и 2022 годах становился бронзовым призером чемпионатов Европы. В составе сборной России спортсмен в 2018 году выиграл чемпионат мира среди студентов. После завершения карьеры Григорьев стал тренером сборной Якутии по вольной борьбе. 

Теги:
Допинг
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