24 ноября, 08:07
Летние олимпийские виды спорта

Колесников призвал футболистов поддержать плавание акцией в спортивных шапочках

Климент Колесников. Егор Алеев/ ТАСС
Климент Колесников
© Егор Алеев/ ТАСС

Ранее на чемпионате России по плаванию на короткой воде Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли на страт в футболках московского "Спартака" и петербургского "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Рекордсмен мира Климент Колесников хотел бы увидеть акцию в поддержку плавания с участием профессиональных футболистов. Об этом он рассказал ТАСС, отметив, что футболисты могли бы выйти на матч в спортивных шапочках популярных российских пловцов.

На этой неделе во время чемпионата России по плаванию на короткой воде шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт в футболке московского "Спартака", а ее главная соперница рекордсменка мира Евгения Чикунова перед финальным заплывом на другой дистанции надела форму петербургского "Зенита".

"Будет прикольно, если футболисты выйдут в футболках или спортивных шапочках Ефимовой и Чикуновой, - сказал Колесников. - Конечно, будет выглядеть кринжово, но зато внесет разнообразие - я такого еще не видел. Нам же пока ничего не остается, кроме как отталкиваться от популярного. Я не против".

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым - на дистанции 100 м вольным стилем. Спортсмен является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаЕфимова, Юлия Андреевна
© Информационное агентство ТАСС
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