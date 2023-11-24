Реконструкция Центрального стадиона в Казани начнется в декабре

Стадион летом 2024 года примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Реконструкция Центрального стадиона в Казани, который летом 2024 года примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС, начнется в декабре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание на Центральном стадионе города в связи с предстоящей его реконструкцией. Масштабные работы начнутся уже в декабре. Помимо общестроительных работ, заменят беговые дорожки и пластиковые кресла. Обновленный стадион примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз его реконструировали 19 лет назад.

Центральный стадион включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку, а также волейбольный и тренажерный залы, зал гимнастики и раздевалки.

По данным пресс-службы, в рамках реконструкции будут заменены пластиковые кресла на трибунах, проложат новые легкоатлетические дорожки. Кроме того, проведут ремонт крыши, фасада, инженерных сетей, обновят входные группы. "Также будут отремонтированы галереи Центрального стадиона: стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки, проведут общестроительные работы. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки", - говорится в сообщении.

Завершить работы планируют в следующем году, чтобы стадион смог принять Игры БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. На Центральном стадионе пройдут соревнования по легкой атлетике в 16 дисциплинах.

О стадионе

Центральный стадион в Казани был открыт в июне 1960 года, первый матч между казанским футбольным клубом "Искра" и командой "Металлург" из Каменска-Уральского состоялся в августе того же года. В 70-х годах стадион стал домашней ареной не только для футбольного клуба, но и для хоккейной команды "Спортивный клуб имени Урицкого" (в настоящее время - "Ак Барс").

Сейчас на стадионе проводят городские и республиканские соревнования по легкой атлетике и волейболу. Проходят тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике, гимнастике и другим видам спорта. Стадион использовался в качестве домашней арены футбольного клуба "Рубин", на нем проходили матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Последний раз полная реконструкция стадиона проходила в 2003-2004 годах.