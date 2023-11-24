24 ноября, 13:40
Фигурное катание

Тарасова уверена, что россиянки были бы вне конкуренции на международных юниорских стартах

Заслуженный тренер СССР назвала феноменальными выступления юниорок на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки не имели бы конкуренток на международном юниорском уровне, если бы у них была возможность выступать на крупных стартах. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по итогам заключительного этапа юниорской серии Гран-при России в Москве.

Победительница московского этапа серии Алена Принева выиграла турнир с двумя четверными лутцами в программе, бронзовый призер Мария Гордеева исполнила четверной сальхов.

"Потрясающие юниорки, одна лучше другой, феноменально катались - не знаешь, кто на каком месте будет, - сказала Тарасова. - Четверные тулупы, сальховы, лутц - это что-то. А какое катание, какие вращения, какие чудные программы, я поздравляю тренеров. Наши девочки, выпусти их сегодня, все выиграют. У них мощные тренеры". 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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