Гимнастка Арина Аверина рассказала, почему не стала фигуристкой

По словам Дины Авериной, сестры всегда пристально следят за фигурным катанием

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, что не стала фигуристкой, так как фигурное катание не развивалось в месте ее рождения. Об этом Аверина сообщила журналистам.

Сестры Дина и Арина Аверины родились в городе Заволжье Нижегородской области.

"Женское фигурное катание и художественная гимнастика очень близки. Это очень женственные виды спорта. Мы в детстве очень мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику. Но мы всегда стараемся чему-то научиться, когда встаем на коньки", - сказала Арина Аверина.

"Мы очень любим фигурное катание, всегда следим, переживаем и болеем за наших фигуристов. Мы всегда очень ждем зиму, чтобы самим встать на коньки и получить удовольствие", - добавила Дина Аверина.

Сестрам Авериным по 25 лет, на счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 - чемпионатов Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.